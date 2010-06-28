Координатор проекта

Для ведения проектов требуется проджек-менеджер для управления web-проектами. 8-9 сайтов. Требования и обяз: - умение подключать к работе и управлять другими людьми online - опыт руководства командой - опыт подбора персонала на weblancer.net - формир.бюджета - лидерские навыки - способность добиваться качественных ...
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Требования к кандидату:
* Полная занятость;
* Образование высшее техническое или экономическое в области IT;
* Знание английского языка (intermediate);
* Опыт работы в IT-индустрии на аналогичной должности не менее одного года;
* Опыт ведения проектной деятельности в области IT проектов (исполнитель);
* Опытный пользователь MS Office, MS Project.
Дополнительные плюсы:
* Опыт работы в международных компаниях (в т.ч. интернатура);
* Дополнительное образование в сфере управления проектами, наличие соответствующих сертификатов;
* Знание и опыт работы со специализированным ПО.
Основные обязанности:
* Сбор, анализ и систематизация требований проекта;
* Оценка поставленных задач, сроков выполнения и ресурсов;
* Координация деятельности всех участников проекта;
* Контроль хода выполнения проекта, выявление и своевременная эскалация проблем в ходе проекта;
* Ведение проектной документации.
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