Координатор проекта

$2000
Управление проектамиЗакрытнет заявок84 просмотра
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Требования к кандидату:

* Полная занятость;

* Образование высшее техническое или экономическое в области IT;

* Знание английского языка (intermediate);

* Опыт работы в IT-индустрии на аналогичной должности не менее одного года;

* Опыт ведения проектной деятельности в области IT проектов (исполнитель);

* Опытный пользователь MS Office, MS Project.

Дополнительные плюсы:

* Опыт работы в международных компаниях (в т.ч. интернатура);

* Дополнительное образование в сфере управления проектами, наличие соответствующих сертификатов;

* Знание и опыт работы со специализированным ПО.

Основные обязанности:

* Сбор, анализ и систематизация требований проекта;

* Оценка поставленных задач, сроков выполнения и ресурсов;

* Координация деятельности всех участников проекта;

* Контроль хода выполнения проекта, выявление и своевременная эскалация проблем в ходе проекта;

* Ведение проектной документации.

13 лет назад
Scotch1
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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