Нужна группа программистов с менеджером

Для разработки крупного, высоконагруженного интернет-проекта (смотрите к примеру zinio.com) требуется группа программистов и менеджер проекта. Суммарный срок разработки - от двух месяцев. В задачи войдет разработка программной части, а также верстки проекта по существующим отрисовкам всех страниц.

Жду реальных предложений с учетом того, что ближайшие 2 месяца точно ни с чем другим совмещать работу не получится. По таким предложениям и при наличии портфолио разработки сложных проектов будут оценены заявки и выбранным претендентам будет показано полное ТЗ на проект с отрисовками интерфейса для более детальной оценки проекта.