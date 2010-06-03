Проджект-менеджер

Нужен руководитель проектов-администратор На постоянной основе Возраст, пол, место жительтва большого значения не имеют. Ответственный, исполнительный, трудолюбивый. Готовый постоянно обучаться и совершенствоваться. Мы занимаемся созданием саттелитов и продажей ссылок и статей, заработок на контекстной рекламе, а так же ...
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Для ведения проектов требуется проджек-менеджер для управления проектом online.
Требования
- умение управлять другими людьми online
- опыт руководства командой программистов
- лидерские навыки
- способность добиваться качественных результатов работы в срок
- ответственность
- инициативность
- проверять что сделали программисты на соответствие тому, что ожидалось.
- присылать ежедневный отчет о проделанной работе
- отправлять задания на день программистам
- опыт ведения проектов на PHP, MySQL, Ajax, Java Script, Flash, Action Scipt
- опыт в оценке проектов различной сложности
Занятость может быть неполная, в зависимости от количества проектов.
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