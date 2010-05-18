Требуется менеджер по ведению проекта

Нужен руководитель проектов-администратор На постоянной основе Возраст, пол, место жительтва большого значения не имеют. Ответственный, исполнительный, трудолюбивый. Готовый постоянно обучаться и совершенствоваться. Мы занимаемся созданием саттелитов и продажей ссылок и статей, заработок на контекстной рекламе, а так же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи
1.Работа с сео компанией и сео на фрилансе.(ставить им задачи выполнять их рекомендации)
2.Работа с контентом(его пишут фрилансеры,проставить title, description и keywords)
3.Контроль фрилансеров которые будут добавлять товар на сайт)
поиск сотрудников кто будет делать для нас удаленную работу.
4.Контроль контент менеджера по написанию статей на сайты(Задачи.сроки,исполнение)
5.Ставить задачи программистам по исправлению багов,дописания того что нам нужно.
6.Работоспособность магазина всех ссылок,картинок,данных,
7.Консультации и закупки ссылочной массы на sape.(Отслеживать их эффективность)
8.Создание кампаний на директе маркете.(отслеживать их эффективность)
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