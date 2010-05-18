Требуется менеджер по ведению проекта

$1000
Управление проектамиЗакрыт1 заявка224 просмотра
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Задачи

1.Работа с сео компанией и сео на фрилансе.(ставить им задачи выполнять их рекомендации)

2.Работа с контентом(его пишут фрилансеры,проставить title, description и keywords)

3.Контроль фрилансеров которые будут добавлять товар на сайт)

поиск сотрудников кто будет делать для нас удаленную работу.

4.Контроль контент менеджера по написанию статей на сайты(Задачи.сроки,исполнение)

5.Ставить задачи программистам по исправлению багов,дописания того что нам нужно.

6.Работоспособность магазина всех ссылок,картинок,данных,

7.Консультации и закупки ссылочной массы на sape.(Отслеживать их эффективность)

8.Создание кампаний на директе маркете.(отслеживать их эффективность)

14 лет назад
max9750708
Николай 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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