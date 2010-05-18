Требуется менеджер по ведению проекта

Задачи

1.Работа с сео компанией и сео на фрилансе.(ставить им задачи выполнять их рекомендации)

2.Работа с контентом(его пишут фрилансеры,проставить title, description и keywords)

3.Контроль фрилансеров которые будут добавлять товар на сайт)

поиск сотрудников кто будет делать для нас удаленную работу.

4.Контроль контент менеджера по написанию статей на сайты(Задачи.сроки,исполнение)

5.Ставить задачи программистам по исправлению багов,дописания того что нам нужно.

6.Работоспособность магазина всех ссылок,картинок,данных,

7.Консультации и закупки ссылочной массы на sape.(Отслеживать их эффективность)

8.Создание кампаний на директе маркете.(отслеживать их эффективность)