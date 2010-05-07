Проект-менеджер на постоянную удаленную работу

$50
Управление проектамиЗакрыт4 заявки262 просмотра
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Для студии веб-разработок, основной профиль - десктопное ПО под win32, .NET и *nix и веб-сервисы любого уровня сложности.

Обязанности - управление отделом из 4 человек, отслеживание соблюдения сроков и нагрузки. Работа очень простая, справится даже человек без образования, единственные требования - внимательность и ответственность, поэтому предпочтение будет отдано девушкам. Всему необходимому научитесь по ходу.

Если исполнитель будет из Самары, будет очень здорово

Работа будет занимать 3-4 часа в день 4-5 дней в неделю. Оставляем размеры желаемого недельного оклада

Просьба не писать предложений типа "20 лет в проект-менеджменте, зп - от $50000", работа довольно простая

14 лет назад
Studio_Wordcore
Сергей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
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