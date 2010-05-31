Project Manager

В связи с ростом нашей веб-студии нам требуется управляющий проектами, или просто граммотного человека - которого можем обучить с 0...

Профиль работы: разработка сайтов, программные продукты ...

Требования к кандидату:

1. быть в online - в рабочие часы, минимум 8 часов в день

2. желание работать в данной сфере

3. исполнительность и ответственность

4. базовые знания по созданию сайтов, программных продуктов... нюансам обучим...

5. возраст от 22 лет

Доп. требования:

понимать суть происходящего

уметь отличать красивое от некрасивого

Умение общаться с людьми, находить общий язык.

Задачи:

управление проектами - планирование работ, контроль над исполнением, ежедневные отчёты и прочее...

Для тех кто осилил дочитать до этого места - ответ на вопросы шлите на почту [email protected] :

1. Кем работали до этого?

2. Почему хотите управлять проектами и работать в данной сфера - Ваши мотивы...

3. Ваше резюме - достижения...

Выбранным кандидатам - в ответ на письмо, сбросим тестовое задание...

ЗП обсудим с выбранным исполнителем...