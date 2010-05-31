Менеджер сайтов-проектов

Нужен руководитель проектов-администратор На постоянной основе Возраст, пол, место жительтва большого значения не имеют. Ответственный, исполнительный, трудолюбивый. Готовый постоянно обучаться и совершенствоваться. Мы занимаемся созданием саттелитов и продажей ссылок и статей, заработок на контекстной рекламе, а так же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наше агентство берет несколько новых сайтов-проектов с нуля под развитие и получение прибыли с ресурсов.
Требуется человек в команду, который занимался бы концепцией, обсуждением, согласованием, развитие, работой с реализаторами (программисты, копирайтеры, дизайнеры, сеошники) и тд.
Сайты различной тематики - софт, мероприятия, почта
Работа в офисе, возможен не полный рабочий день.
Офис ВАО м.Новогиреево
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