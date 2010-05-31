Менеджер сайтов-проектов

Наше агентство берет несколько новых сайтов-проектов с нуля под развитие и получение прибыли с ресурсов.

Требуется человек в команду, который занимался бы концепцией, обсуждением, согласованием, развитие, работой с реализаторами (программисты, копирайтеры, дизайнеры, сеошники) и тд.

Сайты различной тематики - софт, мероприятия, почта

Работа в офисе, возможен не полный рабочий день.

Офис ВАО м.Новогиреево