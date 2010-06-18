Администратор сайта Joomla

$100
Управление проектамиЗакрыт13 заявок361 просмотр
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Обязанности:

- внесение и управление информацией

- управление сайтом (страницы, разделы)

- прочие задачи

Требования

- аккуратность и организованность

- опыт работы с данной системой (уровень от - начинающий, компоненты - стандартные + SOBI, VirtueMart)

- четкое выполнение задач

Оплата - позадачно.

На данный момент - 1 сайт на управление. В дальнейшем - большее количество.

Joomla
13 лет назад
internetable
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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