Менеджер для управления web-проектами

$250
Управление проектамиЗакрыт7 заявок448 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для ведения проектов требуется проджек-менеджер для управления web-проектами. 8-9 сайтов.

Требования и обяз:

- умение подключать к работе и управлять другими людьми online

- опыт руководства командой

- опыт подбора персонала на weblancer.net

- формир.бюджета

- лидерские навыки

- способность добиваться качественных результатов работы в срок

- ответственность

- инициативность

- "умение видеть и проверять, что ожидалось" - виденье перспектив...

- присылать ежедневный отчет о проделанной работе

- составления плана работ на неделю-две

- отправлять задания программистам

- опыт ведения проектов.

- опыт в оценке проектов различной сложности

- увеличение ТИЦ и PR сайтов

Присылайте свои резюме, в письме обязательно укажите возраст, образование и опыт работы, сколько готовы уделять работе часов в день /дней в неделю.

Опата поэтапная соответственно, если хорошая репутация, наличие отзывов, то и предоплата будет.

Занятость может быть неполная, в зависимости от количества проектов.

11 лет назад
Stason
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен руководитель проектов-администратор

    $250

    Нужен руководитель проектов-администратор На постоянной основе Возраст, пол, место жительтва большого значения не имеют. Ответственный, исполнительный, трудолюбивый. Готовый постоянно обучаться и совершенствоваться. Мы занимаемся созданием саттелитов и продажей ссылок и статей, заработок на контекстной рекламе, а так же ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Менеджер интернет проекта

    $1000

    В связи с увеличением клиентов и новых проектов публикую повторно. Вакансия актуальна. Цель: удовлетворить потребности заказчика по модификации веб-проектов и сайтов в рамках предложенного бюджета и сроков. Задачи: организация подготовки технико-коммерческих предложений для заказчика, организация реализации проекта, ...

    Управление проектами20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проджект-менеджер

    Для ведения проектов требуется проджек-менеджер для управления проектом online. Требования - умение управлять другими людьми online - опыт руководства командой программистов - лидерские навыки - способность добиваться качественных результатов работы в срок - ответственность - инициативность - проверять что сделали программисты на соответствие ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Project Manager

    $1000

    В связи с ростом нашей веб-студии нам требуется управляющий проектами, или просто граммотного человека - которого можем обучить с 0... Профиль работы: разработка сайтов, программные продукты ... Требования к кандидату: 1. быть в online - ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Менеджер сайтов-проектов

    $1000

    Наше агентство берет несколько новых сайтов-проектов с нуля под развитие и получение прибыли с ресурсов. Требуется человек в команду, который занимался бы концепцией, обсуждением, согласованием, развитие, работой с реализаторами (программисты, копирайтеры, дизайнеры, сеошники) и тд. Сайты ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется менеджер по ведению проекта

    $1000

    Задачи 1.Работа с сео компанией и сео на фрилансе.(ставить им задачи выполнять их рекомендации) 2.Работа с контентом(его пишут фрилансеры,проставить title, description и keywords) 3.Контроль фрилансеров которые будут добавлять товар на сайт) поиск сотрудников кто будет делать для ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект-менеджер на постоянную удаленную работу

    $50

    Для студии веб-разработок, основной профиль - десктопное ПО под win32, .NET и *nix и веб-сервисы любого уровня сложности. Обязанности - управление отделом из 4 человек, отслеживание соблюдения сроков и нагрузки. Работа очень простая, справится даже человек ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна группа программистов с менеджером

    Для разработки крупного, высоконагруженного интернет-проекта (смотрите к примеру zinio.com) требуется группа программистов и менеджер проекта. Суммарный срок разработки - от двух месяцев. В задачи войдет разработка программной части, а также верстки проекта по существующим отрисовкам ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Старший программист проекта

    Обязанности: разработка архитектуры проекта составление технических заданий Требования: опыт работы старшим программистом более 3 лет; опыт работы со сложными интернет проектами, основанными на пользовательском контенте; опыт по работе с приложениями, ориентированных на очень большое количество посетителей; опыт оптимизации, тестирования приложений; превосходные знания одной ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Консультант (поисковые системы)

    Требуется консультант на время реализации проекта (разработки сайта с поисковой системой по ценам). Реализуемый проект «аналог» сайтов price.ru, price.ua. Обязательное требование: опыт по вышеуказанной теме. Конкретные проекты, рекомендации, отзывы.

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад