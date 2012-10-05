Для ведения проектов требуется проджек-менеджер для управления web-проектами. 8-9 сайтов.

Требования и обяз:

- умение подключать к работе и управлять другими людьми online

- опыт руководства командой

- опыт подбора персонала на weblancer.net

- формир.бюджета

- лидерские навыки

- способность добиваться качественных результатов работы в срок

- ответственность

- инициативность

- "умение видеть и проверять, что ожидалось" - виденье перспектив...

- присылать ежедневный отчет о проделанной работе

- составления плана работ на неделю-две

- отправлять задания программистам

- опыт ведения проектов.

- опыт в оценке проектов различной сложности

- увеличение ТИЦ и PR сайтов

Присылайте свои резюме, в письме обязательно укажите возраст, образование и опыт работы, сколько готовы уделять работе часов в день /дней в неделю.

Опата поэтапная соответственно, если хорошая репутация, наличие отзывов, то и предоплата будет.

Занятость может быть неполная, в зависимости от количества проектов.