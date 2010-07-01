Требуется программист на постоянную удаленную работу. Среда разработки может быть выбрана программистом самостоятельно, но полученное решение должно быть независимо от фреймворков, сторонних библиотек и т.п. Важно умение решать нетривиальные задачи, в числе которых: 1. Обработка бинарных EXE ...
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Происходит набор Delphi программистов в команду для разработки Различного уровня и типов программ.
Требование к программистам:
- Знание Delphi более 2 лет.
- Знать и уметь программировать приложения для операционых систем (Windows XP, Windows Vista, Windows 7).
- Уметь работать с сетевыми компонентами.
- Работа удаленная (график зависит от количества работы). Постоянно быть на связи.
- Зарплата будет зависить от количества работы. (минимально ~100$ в неделю). Оплата производится в Webmoney.
- Возраст не имеет значения. Главное чтобы были мозги и вежливое отношение.
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Если вас устраивает требования, тогда добавляем заявки.
Будут текстовые задания, для проверки уровня программистов.
Пробное задание отсылать на email: dobrydenis{собака}gmail.com
Пробное задание указано ниже!
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