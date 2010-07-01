Происходит набор Delphi программистов в команду для разработки Различного уровня и типов программ.

Требование к программистам:

- Знание Delphi более 2 лет.

- Знать и уметь программировать приложения для операционых систем (Windows XP, Windows Vista, Windows 7).

- Уметь работать с сетевыми компонентами.

- Работа удаленная (график зависит от количества работы). Постоянно быть на связи.

- Зарплата будет зависить от количества работы. (минимально ~100$ в неделю). Оплата производится в Webmoney.

- Возраст не имеет значения. Главное чтобы были мозги и вежливое отношение.

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Если вас устраивает требования, тогда добавляем заявки.

Будут текстовые задания, для проверки уровня программистов.

Пробное задание отсылать на email: dobrydenis{собака}gmail.com

Пробное задание указано ниже!