Ищем C++/COM разработчика

$1800
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Нужен опытный C++/COM разработчик (не студент).

Удаленная работа на полный рабочий день, 1800$.

Cписок технических требований:

1. Твердый, хороший С++.

2. Понимание COM, BHO, XPI.

3. Желателен опыт написания плагинов под браузеры IE/FireFox/Chrome

Резюме обязательно. Указывайте ссылки на реализованные проекты с указанием сроков реализации и используемых технологий, а также кратким описанием того, что было сделано Вами в каждом из этих проектов, применительно к интересующим нас технологиям.

Отправлять на hr-polina.smirnova (собака) yandex . ru с пометкой " C++/COM разработчик".

13 лет назад
hr-polina
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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