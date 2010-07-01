Ищем C++/COM разработчика

Нужен опытный C++/COM разработчик (не студент).

Удаленная работа на полный рабочий день, 1800$.

Cписок технических требований:

1. Твердый, хороший С++.

2. Понимание COM, BHO, XPI.

3. Желателен опыт написания плагинов под браузеры IE/FireFox/Chrome

Резюме обязательно. Указывайте ссылки на реализованные проекты с указанием сроков реализации и используемых технологий, а также кратким описанием того, что было сделано Вами в каждом из этих проектов, применительно к интересующим нас технологиям.

Отправлять на hr-polina.smirnova (собака) yandex . ru с пометкой " C++/COM разработчик".