Нужен сильный C++ qt программист

$1000
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки186 просмотров
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Приветствую.

Нужен сильный C++ qt программист, который уделит нам недельки 2 своего времени ( ПОЛНОСТЬЮ ДЛЯ НАС ).

Надо доделать программу. Именно доделать, а не предлагать с нуля все переписывать.

Человек должен не бояться чужого кода. И быстро в нем разобраться. просьба писать только если ВЫ ПРОФИ!

Оплата тоже хорошая.

Список, что надо доделать мы предоставим при личной беседе, он не маленький, но задача выполнимая.

13 лет назад
uploder
Гость 
NaN летГермания
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
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