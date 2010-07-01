Приветствую.

Нужен сильный C++ qt программист, который уделит нам недельки 2 своего времени ( ПОЛНОСТЬЮ ДЛЯ НАС ).

Надо доделать программу. Именно доделать, а не предлагать с нуля все переписывать.

Человек должен не бояться чужого кода. И быстро в нем разобраться. просьба писать только если ВЫ ПРОФИ!

Оплата тоже хорошая.

Список, что надо доделать мы предоставим при личной беседе, он не маленький, но задача выполнимая.