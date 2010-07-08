Java developer на проект в Германии

Срочно нужен Java разработчик для работы в нашем проекте в офисе заказчика (Германия, Дюссельдорф). Работа предполагает командировку в Германию на срок от 1 до 3 месяцев (возможно продление срока работы). Основные требования: уверенный опыт работы на Java, технический английский язык, разговорный немецкий язык (!) для качественного общения с коллегами в офисе, действующий загранпаспорт.

Мы предлагаем высокую зарплату (оговаривается индивидуально в зависимости от квалификации и сложности задач, которые Вы сможете на себя взять). Проезд, проживание, виза — оплачиваются за счет компании.

Дальнейшая удаленная работа не предполагается.

Рассматриваем на проект граждан РФ.