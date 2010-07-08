Программист 1С

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В торгово-производственную компанию требуется программист 1С 8 на постоянной основе.

Офис располагается м. Перово 10 минут пешком

Заработная плата обсуждается с успешными кандидатами на собеседовании.

Контакты: [email protected]

13 лет назад
domnich
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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