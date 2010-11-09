Linux embedded программист

Требуется адекватный человек, разбирающийся в протоколах и пакетах взаимодейсвия клиент-сервера сетевой игры lineage2. Есть постоянные мелкие (и не очень) задачи, как по написанию новых приложений, так и по модификации старых. В частности часто бывает необходимость находить ...