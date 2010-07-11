Программист для постоянного сотрудничества

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Требуется адекватный человек, разбирающийся в протоколах и пакетах взаимодейсвия клиент-сервера сетевой игры lineage2.

Есть постоянные мелкие (и не очень) задачи, как по написанию новых приложений, так и по модификации старых. В частности часто бывает необходимость находить изменения в пакетах (после очередных обновлений) и вносить необходимые исправления в существующие продукты.

Оплата сдельная по договоренности в каждом случае.

Для начала будет интересовать написание простой библиотеки (что уже было в одном из моих тендеров), которая внедряется в клиент игры (программа для внедрения тоже есть, это не ваша задача) и производит рассылку сообщений.

П.С. оставляйте аськи или пишите в личку - я свяжусь если необходимы подробности.

13 лет назад
master_demix
Николай 
44 годаБолгария
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
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