Программист для постоянного сотрудничества

Обязанности: Разработка и поддержка системы по обработке/хранению больших объемов информации Требования - знание Java и ключевых Java API - владение JUnit и навыками TDD, Continuous Integration - разработка пользовательских интерфейсов (Swing) - опыт работы с реляционными базами данных как с помощью ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется адекватный человек, разбирающийся в протоколах и пакетах взаимодейсвия клиент-сервера сетевой игры lineage2.
Есть постоянные мелкие (и не очень) задачи, как по написанию новых приложений, так и по модификации старых. В частности часто бывает необходимость находить изменения в пакетах (после очередных обновлений) и вносить необходимые исправления в существующие продукты.
Оплата сдельная по договоренности в каждом случае.
Для начала будет интересовать написание простой библиотеки (что уже было в одном из моих тендеров), которая внедряется в клиент игры (программа для внедрения тоже есть, это не ваша задача) и производит рассылку сообщений.
П.С. оставляйте аськи или пишите в личку - я свяжусь если необходимы подробности.
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