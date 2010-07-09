Разработчик 1С

Приветствую. Нужен сильный C++ qt программист, который уделит нам недельки 2 своего времени ( ПОЛНОСТЬЮ ДЛЯ НАС ). Надо доделать программу. Именно доделать, а не предлагать с нуля все переписывать. Человек должен не бояться чужого кода. И быстро ...