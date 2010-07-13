PHP программист – постоянная удаленная работа

Требуется Linux embedded программист. Требования: Опыт работы: - программирование для встраиваемых систем - программное обеспечение для микроконтроллеров и систем на основе микроконтроллеров - программное обеспечение для потребительской электроники - Embedded Linux - RTOS - программирование для ARM устройств Навыки: - Знание архитектуры ядра Linux - Программирование ...
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Хороший опыт работы, работа с базами, понимание в администрировании серверов.
Работа через СБР согласно тех задания.
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