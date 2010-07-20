Добрый день!

Требуються специалисты для MastaStudio.

Расскажу коротко и вкратце... Требуются программисты и дизайнеры на постоянную удаленную работу...

ПРОГРАММИСТЫ:

- Быть в сети ~ 10 часов в день... Рабочего времени может быть и меньше... Но в сети быть все 10 часов (ВАЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ!).

- Знание DELPHI! Всех начинающих и прочих прошу не беспокоить!

- Цена за проект зависит от сложности проекта. Минимальная цена ~ 100$.

- Оплата Webmoney.

- Портфолио предыдущих работ и знание в определенных сферах.

ДИЗАЙНЕРЫ:

- Быть в сети ~ 10 часов в день... Рабочего времени может быть и меньше... Но в сети быть все 10 часов (ВАЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ!).

- Отличное знание PHOTOSHOP'a...

- Богатая фантазия и воображение.

- Оплата за дизайн ~20$.

- Портфолио предыдущих работ и знание в определенных сферах.

- В день нужно делать не менее 1-2 дизайнов, максимальное количество неограниченно (хоть по 10-20 дизайнов). С небольшими дополнениями.

Все подробности в Личнку!

ЕЩЕ раз говорю.. Новичков и ламеров не беспокоить!