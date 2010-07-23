[Java EE] SWT-программист (кодер)

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Требования знаний в соответствии со спецификацией на продукт:

Операционная система: Windows, Linux, Mac’OS X, Solaris, SCO

База данных: Oracle, MS SQL, PostgreSQL, MySQL, Firebird, HSQL, Informix / IBM DB2, Caché, HyperSQL (желательно в полном флаконе Oracle, PostgreSQL, MySQL, Firebird, HSQL)

Сервер приложение: JBOSS

Язык программирования: Java

Технологии: Java 2 EE, MVC

Система управления сервисами и транзакциями: Spring

Безопасность: Acegi

Доступ к данным: Hibernate

Клиентское приложение: SWT, GTK+

Интранет решение: Spring MVC, JSP, JSTL, XML, XSLT, SOAP

Система построения отчётов: Jasper Reports

Среда разработки: Eclipse

Система контроля версий: SVN

Методология: Scrum

Работа удаленная, полу-постоянная по закрытию backlog items (их уйма) в sprint backlog - существующей системы. Система неплохо документирована, есть мануал по созданию сущностей и утилит. Приложение интересное и требует интересных нововведений, например задача по интеграции BML моделей и их проектирования в текущие интерфейсы для управления бизнес-логикой или построение внутреннего конструктора форм с интеграцией внутри приложения функций программирования на скриптовом языке, создание пользовательской области, бюджетирование, а так же баги :)

Необходимо заключение трех соглашений:

1. О конфиденциальности

2. О "не переманивание"

3. О передачи авторских и смежных прав на создаваемые участки интеллектуальной собственности.

Резюме на адрес: [email protected]

Собеседование в Skype: sergei.shardiko

13 лет назад
hibsoft
NaN летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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