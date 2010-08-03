Удаленная работа для Java разработчика

$3000
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки193 просмотра
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Нужен опытный Java разработчик (не студент).

Удаленная работа (разовая) под конкретный проект.

Продолжительность проекта - приблизительно 1,5 месяцев.

Оплата - 3000$.

Требования к кандидатам:

• Опыт работы с Java-апплетами (Обязательно!!!);

• JavaBeans;

• Awt;

• Swing.

Требуется усидчивость и умение работать с чужим кодом.

В резюме хотелось бы видеть ссылки на реализованные проекты с указанием используемых технологий, а также кратким описанием того, что было сделано Вами в каждом из этих проектов, применительно к интересующим нас технологиям.

Резюме обязательно!!!

Отправлять на marine.bulgakova (собака) yandex . ru с пометкой "Java разработчик".

13 лет назад
marine_bulgakova
Марина 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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