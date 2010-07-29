Программисты Java\ C++

Американской компании-разработчику программного обеспечения на постоянную работу требуются Java (С++) программист для работы над серверной Java (клиентской С++) частью high-availability realtime интернет-сервиса. Работа удалённая, все коммуникации между участниками проекта происходят через Интернет и использованием соответствующих инструментов.

Требования к кандидатам:

- Высшее компьютерное или математическое образование.

- Отличное знание языка Java (С++) его API и сопутствующих технологий. Знание других языков программирования приветствуется.

- Знание классических алгоритмов и структур данных.

- Опыт программирования многопоточных приложений.

- Знание методологий объектного проектирования таких как UML, Design Patterns и умение применять их на практике.

- Умение составлять удачные детальные спецификации и технические задания на основе неполных, иногда противоречивых исходных требований к системе.

- Умение контролировать сложность программного кода и проекта в целом на всех уровнях абстракции.

- Хорошая самообучаемость и самоорганизация.

- Знание английского языка на уровне свободного чтения/написания технической документации.

Оплата труда почасовая. Из расчета от 1500$ до 3000$. Для нас предпочтительными являются кандидаты с Украины (Киев, Харьков, Днепропетровск и д.р.).

Обязательное условие до собеседования - это заполнение анкеты (форму анкеты я вышлю при необходимости). Контактный e-mail: [email protected].