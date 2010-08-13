Ведущий разработчик С++ (Win)

Напишите о своих навыках программирования для графических интерфейсов прикладных программ в Linux Ubuntu и Xandros. Особенно интересуют возможности: - отображения в приложениях файлов bmp, jpg, gif - проигрывания в приложениях видео и аудио файлов Другие интересующие нас функции и ...