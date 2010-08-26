CQG

CQG является одним из мировых лидеров в поставке биржевой информации и разработке программных средств для технического анализа финансовых рынков и электронной торговли. За 25 лет работы сформировался имидж CQG как компании, ориентированной на успех своих клиентов, установившей новый стандарт скорости и аккуратности поставляемых биржевых данных, разрабатывающей инновационные программные продукты высокого качества и надёжности, предоставляющей отличную техническую поддержку.

48 из 50 крупнейших мировых банков (JPMorgan, Chase & Co, Bank of America, Sumitomo, и др.) применяют системы CQG для технического анализа и инвестиционной деятельности, ведущие брокерские фирмы предоставляют своим клиентам возможность работать на биржах, используя решения CQG.

Более 25 лет наша компания разрабатывает инновационные решения, которые объединяют в себе данные в реальном времени и исторические данные о состоянии мировых рынков ценных бумаг. Многие инновации компании стали сегодня стандартами в индустрии. Профессионалы доверяют качеству, точности и надежности данных CQG. Программные продукты CQG проектируются, разрабатываются, продаются и поддерживаются нашей компанией.