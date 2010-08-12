Программист разработчик API на С#.

Иностранная компания ищет кандидатов на позицию J2ee разработчика с отличным знанием JSP. Заработная плата - от 2000 долларов США. Требования: * Знание английского языка - не ниже технического * Не менее ...
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Требуется программист, имеющий практический опыт в разработке Электронных карт. Работа удалённая.
Необходимы знания:
- С++ с использованием visual studio 2005.
-C# для разработки интерфейса.
- принцип разработки API (как в windows службах) и опыт разработки API.
-разработка GUI.
З\П - договорная
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