Требуется программист 1c

Прикладное ПОЗакрыт10 заявок215 просмотров
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Требуется программист с опытом работы с нестандартными конфигурациями.

Опыт работы

Резюме должно отображать именно опыт работы именно по 1С программированию.

Новичков, желающих попробовать, но не делающих ранее подобную работу – просьба не беспокоить.

Условия:

Работа только удаленно только на моем сервере – конфигурацию не высылаю.

Тариф = $10 за час.

Проект длинный – выполнение короткими ТЗ.. Выполнение – тестирование – доработка – оплата – новое ТЗ и т.д.

13 лет назад
q457
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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