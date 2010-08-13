Требуются веб-разработчики

$5000
Прикладное ПОЗакрытнет заявок77 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день,

В команду IT компании требуются три типа специалистов:

Технический директор/Проект-менеджер

Знание архитектуры, разных платформ и языков, умение делать эффективный выбор между ними, постановка задач

разработчикам, контроль, ведение технического задания, составление схем функциональных и бизнес процессов системы и

т.д.

Ведущие разработчики

Умение работать и комбинировать Python, Java, SQL для Веб-программирования крупных порталов, опыт серьезной работы

от 2 лет. Умение верстки и компоновки обозначенных языков с Flash, AJAX, HTML5.

Разработчики

Отличные знания одного из средств разработки: Python, PhP, SQL. Наличие готовых работ для предъявления.

Опыт от 1 года. Навыки верстки.

На постоянную работу в офисе. Москва

13 лет назад
muranoburano
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • На удаленную работу опытный Java-разработчик

    $2000

    Иностранная компания ищет кандидатов на позицию J2ee разработчика с отличным знанием JSP. Заработная плата - от 2000 долларов США. Требования: * Знание английского языка - не ниже технического * Не менее ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист разработчик API на С#.

    Требуется программист, имеющий практический опыт в разработке Электронных карт. Работа удалённая. Необходимы знания: - С++ с использованием visual studio 2005. -C# для разработки интерфейса. - принцип разработки API (как в windows службах) и опыт разработки API. -разработка GUI. З\П - ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист 1c

    Требуется программист с опытом работы с нестандартными конфигурациями. Опыт работы Резюме должно отображать именно опыт работы именно по 1С программированию. Новичков, желающих попробовать, но не делающих ранее подобную работу – просьба не беспокоить. ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленная работа для Java разработчика

    $3000

    Нужен опытный Java разработчик (не студент). Удаленная работа (разовая) под конкретный проект. Продолжительность проекта - приблизительно 1,5 месяцев. Оплата - 3000$. Требования к кандидатам: • Опыт работы с Java-апплетами (Обязательно!!!); • JavaBeans; • Awt; • Swing. Требуется усидчивость и умение работать с чужим ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программисты Java\ C++

    Американской компании-разработчику программного обеспечения на постоянную работу требуются Java (С++) программист для работы над серверной Java (клиентской С++) частью high-availability realtime интернет-сервиса. Работа удалённая, все коммуникации между участниками проекта происходят через Интернет и использованием соответствующих ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Senior/middle .Net Developer

    $2500

    Опыт участия в проектах в качестве разработчика .Net/C# (С++) 2.0, 3.0, 3.5; опыт работы ASP.NET, WPF, Silverlight; опыт разработки для RDBMS (SQL Server, …); навыки WCF, LINQ to SQL, Entity Framework; свободное владение английским ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • [Java EE] SWT-программист (кодер)

    Требования знаний в соответствии со спецификацией на продукт: Операционная система: Windows, Linux, Mac’OS X, Solaris, SCO База данных: Oracle, MS SQL, PostgreSQL, MySQL, Firebird, HSQL, Informix / IBM DB2, Caché, HyperSQL (желательно в полном флаконе Oracle, ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны программисты под GUI в Linux

    Напишите о своих навыках программирования для графических интерфейсов прикладных программ в Linux Ubuntu и Xandros. Особенно интересуют возможности: - отображения в приложениях файлов bmp, jpg, gif - проигрывания в приложениях видео и аудио файлов Другие интересующие нас функции и ...

    Linux
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются программисты и дизайнеры!

    $1000

    Добрый день! Требуються специалисты для MastaStudio. Расскажу коротко и вкратце... Требуются программисты и дизайнеры на постоянную удаленную работу... ПРОГРАММИСТЫ: - Быть в сети ~ 10 часов в день... Рабочего времени может быть и меньше... Но в сети быть ...

    Прикладное ПО20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад