Специалист по reverse-egineering (C, JS .)

$1600
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Нужен специалист по reverse-egineering.

От кандидата требуется:

1). Отличное владение С;

2). Отличное владение JavaScript;

3). Ресерч/реверс уязвимостей.

Предлагаем удаленную работу с гибким графиком, оплачиваемым отпуском.

Размер заработной платы определяется по результатам собеседования.

Ждем опытного разработчика, готового к постоянному профессиональному совершенствованию.

Резюме обязательно!!! Ждем подробного описания опыта работы применительно к интересующим нас технологиям.

Отправлять на madam-hr (собака) yandex . ru с пометкой "Reverse-egineering".

13 лет назад
madam-hr
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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