Специалист по reverse-egineering (C, JS .)

Иностранная компания ищет кандидатов на позицию J2ee разработчика с отличным знанием JSP. Заработная плата - от 2000 долларов США. Требования: * Знание английского языка - не ниже технического * Не менее ...
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Нужен специалист по reverse-egineering.
От кандидата требуется:
1). Отличное владение С;
2). Отличное владение JavaScript;
3). Ресерч/реверс уязвимостей.
Предлагаем удаленную работу с гибким графиком, оплачиваемым отпуском.
Размер заработной платы определяется по результатам собеседования.
Ждем опытного разработчика, готового к постоянному профессиональному совершенствованию.
Резюме обязательно!!! Ждем подробного описания опыта работы применительно к интересующим нас технологиям.
Отправлять на madam-hr (собака) yandex . ru с пометкой "Reverse-egineering".
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