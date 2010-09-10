PERL девелопер

Компания: Internet Development Center Ltd

Удаленно, полный рабочий день.

Очень интересная работа, невероятно широкий охват технологий и функциональности. Перспективы профессионального роста ограничены только физическими возможностями кандидатов.

Молодой и очень профессиональный коллектив.

Участие в работе API Team по вопросам разработки и рефакторинга веб-агрегатора (www.cyborg.pro) под руководством тим-лида.

Perl test-driven development, Знание DBI и стандартных модулей. Преимуществом будет являться опыт работы с XML и сетевыми протоколами.

Строго необходимо понимание принципов ООП в Perl и опыт их применения.

Кандидатам предстоит пройти тестирование на знание Perl (brainbench.com) и собеседование с техническим директором и тим-лидом для оценки логики мышления и навыков использования оптимальной архитектуры серверных решений

Зарплата от 50 000 руб.