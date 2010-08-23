Поиск .net программистов

Требуются начинающие разработчики .net и не только, желающие поучаствовать в командой разработке проекта. Работа оплачиваемая - но ограниченно (сумма небольшая, символическая), возможно, по окончанию проектов (их 2) будет возможность повышенной оплаты. Всем желающим набраться опыта, поучаствовать в командной разработке просьба оставить резюме с указанием возможной занятости в проекте. ([email protected] - тема письма "Резюме")

Проекты интересные, познавательные для начинающих - подробнее пр личной беседе.