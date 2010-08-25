Добираем опытных WPF разработчиков в команду

В команду нужны программисты WPF.

ВАЖНО:

- опыт WPF от 2 лет и возраст от 25 лет

- умение делать крайне качественные и красивые интерфейсы (дизайн предоставим)

- минимум 4 часа работы ежедневно, лучше - фултайм

- постоянное присутствие в онлайне

- отсутствие каких-либо проблем и обстоятельств в личной и профессиональной жизни

Нам нужен матёрый профессионал. НЕ начинающие.

Удаленка, постоянное сотрудничество, возможно оклад.

Профессиональная и дружелюбная команда, интересные и долгосрочные проекты.

Пишите в скайп max-zlodey или аську 115745565, Максиму (он руководитель проектов).

Начните со ссылки на ваше резюме или потрфолио - без него разговор не состоится.

Если в резюме или портфолио ничего нет - не тратьте время.

P.S. заявки здесь бесполезны, обязательно (!!!) стучите в skype или icq