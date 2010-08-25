Добираем опытных WPF разработчиков в команду

Компания: Internet Development Center Ltd Удаленно, полный рабочий день. Очень интересная работа, невероятно широкий охват технологий и функциональности. Перспективы профессионального роста ограничены только физическими возможностями кандидатов. Молодой и очень профессиональный коллектив. Участие в работе API Team по вопросам ...
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В команду нужны программисты WPF.
ВАЖНО:
- опыт WPF от 2 лет и возраст от 25 лет
- умение делать крайне качественные и красивые интерфейсы (дизайн предоставим)
- минимум 4 часа работы ежедневно, лучше - фултайм
- постоянное присутствие в онлайне
- отсутствие каких-либо проблем и обстоятельств в личной и профессиональной жизни
Нам нужен матёрый профессионал. НЕ начинающие.
Удаленка, постоянное сотрудничество, возможно оклад.
Профессиональная и дружелюбная команда, интересные и долгосрочные проекты.
Пишите в скайп max-zlodey или аську 115745565, Максиму (он руководитель проектов).
Начните со ссылки на ваше резюме или потрфолио - без него разговор не состоится.
Если в резюме или портфолио ничего нет - не тратьте время.
P.S. заявки здесь бесполезны, обязательно (!!!) стучите в skype или icq
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