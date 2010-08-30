Требуется .Net разработчик на удаленную работу

SoftTechnics corporation is the leader in the sphere of IT outsourcing services with clients based in United Stated, United Kingdom, Germany and other locations. We are happy to invite new interesting people to join our ...
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Требуется опытный .Net разработчик (не студент) на удаленную работу над проектом под WinForms.
Основные и обязательные требования к кандидатам:
• .Net 3.5;
• WCF;
• C#;
• SQL Server 2008;
• Технический английский.
Большим плюсом будет проживание в Минске (Беларусь).
Кандидаты без резюме не рассматриваются!!!
Ждем резюме на bykost (собачка) gmail.com.
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