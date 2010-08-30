Требуется .Net разработчик на удаленную работу

В команду нужны программисты WPF. ВАЖНО: - опыт WPF от 2 лет и возраст от 25 лет - умение делать крайне качественные и красивые интерфейсы (дизайн предоставим) - минимум 4 часа работы ежедневно, лучше - фултайм - постоянное присутствие в ...