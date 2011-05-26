Программист Delphi

Требования:

- знание и опыт разработки на Delphi, отличные знания VCL/RTL

- глубокие знания Windows API

- чтение технического английского, элементарные навыки письма.

Обязанности:

- разработка программ и вспомогательных модулей на Delphi

- Работа с Deskzilla (Bugzilla), SVN (TortoiseSVN)

- проведение технических исследований и экспертиз.

Описание:

Международная компания Auslogics Software является всемирно известным разработчиком программного обеспечения для компьютеров, работающих под управлением Microsoft Windows. На сегодняшний день разработками Auslogics пользуются более 10000000 людей во всем мире. Благодаря безукоризненной надежности, программное обеспечение компании Auslogics выбрали многие лидеры IT индустрии и крупные производители компьютерной техники.

Наши вакансии предполагают удаленную работу на полную ставку с официальным оформлением, высокой заработной платой - с возможностью значительного повышения и премирования по результатам Вашего труда.

Отправить резюме и более подробно ознакомиться с профилем компании можно на официальном сайте: http://www.auslogics.com