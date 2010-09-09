Программист Delphi

Обязанности:

Разработка и поддержка программного обеспечения для автоматизации туристической деятельности в команде из нескольких человек.

Разработка удобного для пользователя ввода\вывода данных, обработка различных бизнес-правил, разработка SQL запросов и многое другое.

Требования:

Опыт работы от года

Знание Delphi, DevExpress обязательно

Общее знание SQL

Знание Java\C# технологий - желательно

Организованность

Пунктуальность

Умение работать в команде

Спокойное отношение к чужому коду

Условия:

Молодой, дружный коллектив.

График работы: 10:00 до 19:00 (пн.-пт.)

Офис расположен рядом со ст. м. Серпуховская

Оформление по ТК РФ