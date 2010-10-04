C/C++ программист в Латвию

Требования: - знание и опыт разработки на Delphi, отличные знания VCL/RTL - глубокие знания Windows API - чтение технического английского, элементарные навыки письма. Обязанности: - разработка программ и вспомогательных модулей на Delphi - Работа с Deskzilla (Bugzilla), SVN (TortoiseSVN) - проведение технических ...
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Требуется опытный C/C++ программист (Латвия)
Международная рекрутинговая компания Manpower ищет для работы по контракту в глобальную IT компанию Accenture опытных C/C++ программистов. Детали на www.manpower.ru/accenture
Требования:
- высшее образование
- опыт работы программистом, разработчиком от 5 лет (C/C++)
- BSD/Linix/UNIX – более 3-х лет опыта разработки
- Shell, TCL - более 1,5 лет опыта разработки
- опыт работы с Scrum, Agile, телекоммуникации, 3G, управленческий опыт расцениваются как дополнительные преимущества
- свободный английский
- украинское гражданство
- желание работать в Евросоюзе
Пожалуйста, присылайте Ваше CV на адрес [email protected] с «C/C++ программист (Латвия)» в теме письма.
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