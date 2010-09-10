Требуется программист на С++ для несложной работы.

Приветствую. Нам нужен софт-программист из Санкт-Петербурга в стартап, который сможет разработать софт, который будет отвечать примерно следующим требованиям: Качественная инсталляха. Максимально возможная скрытность от пользователя после установки софта. После инсталляции - висит (по возможности скрытый) процесс, который общается с ...