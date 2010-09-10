Разработчик DirectX

В связи с расширением штата открыта вакансия Разработчик "Direct X".

Требования:

- опыт работы более трех лет, DirectX 9;

- знание Windows XP, Windows 7 на уровне разработчика;

- профессиональное владение технологиями Direct X, шейдеры и тд;

- плюсом будет знакомство с технологиями NVIDIA CUDA.

- плюсом будет знание DirectX 11;

Оплата - по договоренности.

Все кандидатам предлагается выполнить тестовое задание следующего рода (без использования доп библиотек).

Реализовать кнопку на экране с тремя состояниями - обычное состояние (не нажата), под курсором, нажата. Изображения для всех трех состояний кнопок лежат в каталоге с программой button1.png, button2.png, button3.png.

Размер кнопок может быть произвольный от 16x16 до 60x60.

Требуется чтоб изображение с кнопкой на экране было максимально четко, один к одному как оригинал.