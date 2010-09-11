Разработчик на force.com (saas)

Требования: - знание и опыт разработки на Delphi, отличные знания VCL/RTL - глубокие знания Windows API - чтение технического английского, элементарные навыки письма. Обязанности: - разработка программ и вспомогательных модулей на Delphi - Работа с Deskzilla (Bugzilla), SVN (TortoiseSVN) - проведение технических ...
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В команду стартапа cloudbudget.com требуется девелопер с опытом проектирования и разработки бизнес-систем.
Задача: разработка системы бюджетирования на платформе force.com
Обязательные требования:
• Опыт разработки WEB ориентированных бизнес приложений на Java
• Базовые знания JavaScript, CSS
• Английский на уровне понимания технической документации.
Будет большим плюсом:
• Знание паттерна MVC
• Опыт разработки приложений на платформе force.com,
• Опыт разработки Saas бизнес-приложений
• базовые финансовые знания.
Возможна как работа в офисе (Москва, м. Киевская), так и удаленная работа с обязательными регулярными поездками в Москву (билеты оплачиваются).
Занятость - возможно как на конкретные задачи проекта, так и на постоянную работу по договору.
Компенсация (варианты):
• до 30 т.р. в месяц, опцион, бонус по результатам деятельности фирмы в 2010 (январь 2011).
• Либо - до 100 т.р. за разработанный функционал.
При действительно высокой квалификации обсуждаемо в сторону увеличения.
Обязательный test-case для кандидатов.
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