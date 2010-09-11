Разработчик на force.com (saas)

В команду стартапа cloudbudget.com требуется девелопер с опытом проектирования и разработки бизнес-систем.

Задача: разработка системы бюджетирования на платформе force.com

Обязательные требования:

• Опыт разработки WEB ориентированных бизнес приложений на Java

• Базовые знания JavaScript, CSS

• Английский на уровне понимания технической документации.

Будет большим плюсом:

• Знание паттерна MVC

• Опыт разработки приложений на платформе force.com,

• Опыт разработки Saas бизнес-приложений

• базовые финансовые знания.

Возможна как работа в офисе (Москва, м. Киевская), так и удаленная работа с обязательными регулярными поездками в Москву (билеты оплачиваются).

Занятость - возможно как на конкретные задачи проекта, так и на постоянную работу по договору.

Компенсация (варианты):

• до 30 т.р. в месяц, опцион, бонус по результатам деятельности фирмы в 2010 (январь 2011).

• Либо - до 100 т.р. за разработанный функционал.

При действительно высокой квалификации обсуждаемо в сторону увеличения.

Обязательный test-case для кандидатов.