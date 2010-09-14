Java-программист medium+, 30+ ч/неделю

Ищем java-программиста (server side, j2ee НЕ требуется) на удаленную поддержку существующего проекта.

У нас есть утвержденнный бюджет на 2012 год.

По крайней мере 30 часов в неделю, по крайней мере 4 часа днем ежедневно, полный день приветствуется.

Из-за специфики потребуется работать в субботу (по кр. мере 2 субботы в месяц).

Требуется

- знание J2SE лучше-базового (6.0+)

- минимальное знание DB,

- умение дебажить

- способность понимать и править существующий чужой код

- хорошее понимание регулярных выражений,

- свободное манипулирование XML

- свободное обращение с Eclipse как средой разработки

UI не нужен, но знание Swing или SWT приветствуется.

Донецк и окрестности - плюс.

Если Вы хотите узнать подробности, напишите Ваши пожелания по оплате и доступность (часы в неделю).

Спасибо.