IPhone developer

Требования: - знание и опыт разработки на Delphi, отличные знания VCL/RTL - глубокие знания Windows API - чтение технического английского, элементарные навыки письма. Обязанности: - разработка программ и вспомогательных модулей на Delphi - Работа с Deskzilla (Bugzilla), SVN (TortoiseSVN) - проведение технических ...
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Компания POPAppFactory (www.popappfactory.com) приглашает программистов и команды для совместной работы над нашими настоящими и будущими проектами. Среди них в ближайшей перспективе: новостное приложение для радиостанции с потоковой передачей аудио/видео; приложение для фармацевтической компании, которое будет уметь распознавать штрих-коды; приложение с модулем дополненной реальности; игра; и много других. Все проекты имеют высококлассный графический дизайн на уровне лучших образцов индустрии (http://www.cuberoom.biz/, http://itunes.apple.com/ru/app/id365877323?mt=8, http://itunes.apple.com/us/app/fantasy-trader/id382251241?mt=8, http://itunes.apple.com/ru/app/zwanger-nl/id385915950?mt=8, http://itunes.apple.com/nl/app/histor/id377005068?mt=8), и требуют исключительного качества реализации.
Мы предлагаем работу в офисе в составе сформированной команды (включая использование общей базы кода и постоянный code review), или же самостоятельную работу над проектами и последующее их сопровождение. Второй вариант предполагает более жесткие требования к кандидатам по качеству разработки и наличие достаточного портфолио, и не исключает code review с нашей стороны.
Оплата на по-проектной основе. После успешно выполненных проектов заинтересованным кандидатам с удовольствием предложим full-time и прекрасные перспективы.
Не стоит писать нам, если вы:
- Компания. Если вы умеете делать классные приложения, то я уверен, вам есть чем заняться в ближайшие месяцы (годы). Если же нет - мы не заинтересованы в том, чтобы нести ответственность за то, что вы нам продадите, и допиливать это до вменяемого состояния (а часто - просто выбрасывая и делая заново);
- Не имеете в своем портфолио хотя бы одного визуально привлекательного/оригинального приложения, которое хочется как минимум рассмотреть подробнее, но при этом хотите полной самостоятельности или удаленной занятости.
С другой стороны, если вы достаточно знакомы с платформой iPhone и хотите делать качественные оригинальные приложения с выдающимся графическим дизайном, но у вас не было еще такой возможности - вам к нам. Мы готовы делиться своим опытом и наработками, учить и учиться самим.
У нас нет институциональных инвесторов, все деньги мы зарабатываем своим тяжелым трудом. Не следует ожидать, что мы готовы платить существенно выше рынка. Но мы раньше работали на свое портфолио, и теперь оно работает на нас. Мы умеем и любим работать, и хотим ответственного отношения к работе со стороны кандидатов.
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