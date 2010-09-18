Разработчик C#

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Требуется опытный C# / C Sharp / Си Шарп (.NET) разработчик (не студент) на удаленную работу.

Компания, занимающаяся разработкой собственных продуктов открывает вакансию разработчика C#

Удаленная работа / Работа на договорной основе

Основные и обязательные требования к кандидатам:

- Отличное знания C#

- знания .NET

- опыт разработки программных продуктов не менее 3-х лет

- Понимание принципов построения пользовательского интерфейса

- системный и ответственный подход к решению поставленных задач

- Опыт работы в команде, умение разбираться в чужом коде

Преимуществом является:

- английский язык (уровень чтения и понимания технической документации)

- высшее образование в области ИТ

Мы ищем квалифицированного и ответственного программиста для работы в команде,

следовательно личные качества должны быть соответствующими.

Это бесконфликтность, пунктуальность, исполнительность, аккуратность и внимательность к заданиям.

Наша компания гарантирует своим сотрудникам:

- работу в молодом и динамичном коллективе

- участие в интересных проектах

- долгосрочное сотрудничество

- достойную оплату труда (pазмер заработной платы зависит от вашего профессионального опыта)

Присылайте резюме или предложения на е-mail: [email protected]

В теме письма просьба указать „С#“

Кандидаты без резюме не рассматриваются!

Вероятно долгосрочное сотрудничество / возможно на зарплату

13 лет назад
Imm87
Илья 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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