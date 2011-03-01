Нужен программист для настройки социальной сети

Создаю социалку на основе SE 3

Нужен толковый программист, знающий движок Social Engine.

Так же необходимо знать: PHP, MySQL, jQuery.

Нужно доработать шаблон по дизайну, так же доработать модули, платные и бесплатные.

Проект требует профессионального подхода, просьба писать профессионалам, потому что на переработки и доработки нет времени.

Если все пройдет успешно, то дальнейшим развитием проекта будите заниматься именно вы, так как работы хватает)

Всю необходимую информацию по проекту предоставлю, и обсудим все подробно.

Пишите в личку, буду рад обсудить.