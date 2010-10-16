Мы ищем талантливого разработчика, заинтересованного в проектировании и создании приложений по управлению бизнес процессами в международной команде экспертов. Работа включает полный цикл разработки, начиная с анализа исходных данных и постановки задачи на их основе, и включая ...
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Для постоянного сотрудничества требуется удаленный 1С-программист.
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