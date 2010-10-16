Требуется удаленный 1С-программист

Требования: - от 1 года разработки на С ембедед проэктов - 2 года опыта разработки на С/С++ - знание английского на среднем уровне Обязонасти: - разработка софта для домашнего роутера, который включает в себя (3G, ADSL, WI-FI и поддержка VoIP)