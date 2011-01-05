Разработчик .NET (C#)

Мы ищем талантливого разработчика, заинтересованного в проектировании и создании приложений по управлению бизнес процессами в международной команде экспертов.

Работа включает полный цикл разработки, начиная с анализа исходных данных и постановки задачи на их основе, и включая полный цикл разработки приложения с элементами встроенного тестирования и контроля.

Уже более 7 лет фирма успешно работает над различными проектами с партнерами из стран СНГ и готова дальше планомерно развивать такое направление сотрудничества.

Основные требования:

•Отличные навыки электронной коммуникации в международной команде

•Мотивация и самостоятельность в работе над конкретной задачей

•Тщательное документирование программного кода и результатов работы

•Рабочий английский или немецкий язык для общения с менеджерами и коллегами

Основные технические требования:

•Опыт программирования .NET (C#)

•Спопобность и желание осваивать АПИ продуктов среды Microsoft Office с целью их взаимодействия с новыми приложениями.

Желательные навыки:

•Опыт разработки разширений (Add-Ins) для продуктов из среды Microsoft Office, в особенности Visio.

•Опыт разработки с SharePoint

Резюме пожалуйста высылайте на адрес [email protected]