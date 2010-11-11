Требуется инженер-программист

Создаю социалку на основе SE 3 Нужен толковый программист, знающий движок Social Engine. Так же необходимо знать: PHP, MySQL, jQuery. Нужно доработать шаблон по дизайну, так же доработать модули, платные и бесплатные. Проект требует профессионального подхода, просьба писать ...
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Деятельность компании - разработка ПО
Требования к специалисту:
Навыки программирования
Знание sql, vba
Желательно java, plsql, javascript, COM
Официальное трудоустройство, социальный пакет
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