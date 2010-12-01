Программист на С#

Для реализации проекта в удалённом режиме, приглашаем программиста с опытом работы на С# не менее 4-х лет.

Проживание – Киев, Киевская обл.

Требования:

Язык программирования: C#.

Технологии: .NET, COM, WPF.

Разговорный английский язык.

Возможность общения с заказчиком в рабочее время по скайпу

З\П – договорная.