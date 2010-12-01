Программист на С#

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Для реализации проекта в удалённом режиме, приглашаем программиста с опытом работы на С# не менее 4-х лет.

Проживание – Киев, Киевская обл.

Требования:

Язык программирования: C#.

Технологии: .NET, COM, WPF.

Разговорный английский язык.

Возможность общения с заказчиком в рабочее время по скайпу

З\П – договорная.

13 лет назад
vvolik
56 летУкраина
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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