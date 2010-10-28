Программист .NET

Российское Автомобильное Товарищество приглашает на работу Программиста .NET

Обязанности:

• Создание и поддержка работы средств интеграции CRM с внешними и внутренними системами, включая взаимодействия с разработчиками партнёров;

• Работа с платежными системами, взаимодействие с имеющимися системами компании;

• Документирование эксплуатирующихся и создаваемых систем;

• Перевод текущей эксплуатируемой системы (PHP, Sybase) на платформу .NET (MS SQL, Silverlight);

• Участие в формировании стратегии развития информационных систем компании;

Требования:

• высшее техническое;

• желательно прохождение курсов по: .NET; C#;IIS, MS SQL;

• опыт работы в качестве программиста от 2-х лет;

• Глубокое знание и опыт практического программирования реальных приложений на C#;

• Глубокое знание и опыт работы с Microsoft .NET (в том числе и ASP.NET, Silverlight);

• Детальное понимание широкого спектра Интернет технологий и протоколов;

• Уверенное владение SQL, знание теории реляционных баз данных;

• Опыт создания и применения web-сервисов и web-приложений;

• Опыт написания технической документации;

Дополнительные требования (факультативно):

• Знание HTML, PHP и/или Perl; Опыт работы с AJAX

• Владение набором технологий на основе XML, и, желательно XSLT;

• Знание набора почтовых протоколов (SMTP, MIME и т.д.) и программных средств из реализации.

• Опыт программирования на Delphi, понимание принципов работы WinAPI/VCL

Условия:

• Возможность работать в компании федерального уровня;

• Официальная заработная плата;

• Строгое соблюдение ТК РФ;

• Офис - м.Кожуховская (шаговая доступность).

Отправляйте свое резюме по адресу [email protected]