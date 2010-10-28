Программист .NET

Создаю социалку на основе SE 3 Нужен толковый программист, знающий движок Social Engine. Так же необходимо знать: PHP, MySQL, jQuery. Нужно доработать шаблон по дизайну, так же доработать модули, платные и бесплатные. Проект требует профессионального подхода, просьба писать ...
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Российское Автомобильное Товарищество приглашает на работу Программиста .NET
Обязанности:
• Создание и поддержка работы средств интеграции CRM с внешними и внутренними системами, включая взаимодействия с разработчиками партнёров;
• Работа с платежными системами, взаимодействие с имеющимися системами компании;
• Документирование эксплуатирующихся и создаваемых систем;
• Перевод текущей эксплуатируемой системы (PHP, Sybase) на платформу .NET (MS SQL, Silverlight);
• Участие в формировании стратегии развития информационных систем компании;
Требования:
• высшее техническое;
• желательно прохождение курсов по: .NET; C#;IIS, MS SQL;
• опыт работы в качестве программиста от 2-х лет;
• Глубокое знание и опыт практического программирования реальных приложений на C#;
• Глубокое знание и опыт работы с Microsoft .NET (в том числе и ASP.NET, Silverlight);
• Детальное понимание широкого спектра Интернет технологий и протоколов;
• Уверенное владение SQL, знание теории реляционных баз данных;
• Опыт создания и применения web-сервисов и web-приложений;
• Опыт написания технической документации;
Дополнительные требования (факультативно):
• Знание HTML, PHP и/или Perl; Опыт работы с AJAX
• Владение набором технологий на основе XML, и, желательно XSLT;
• Знание набора почтовых протоколов (SMTP, MIME и т.д.) и программных средств из реализации.
• Опыт программирования на Delphi, понимание принципов работы WinAPI/VCL
Условия:
• Возможность работать в компании федерального уровня;
• Официальная заработная плата;
• Строгое соблюдение ТК РФ;
• Офис - м.Кожуховская (шаговая доступность).
Отправляйте свое резюме по адресу [email protected]
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