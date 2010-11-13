Программист серверной части С/С++,в офис,г. Москва

$5000
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Обязательные требования:

* POSIX C/C++ от 3-х лет профессионально

* Опыт многопоточного программирования

* Опыт работы с БД Pstrgres, SQL

* Хранимые процедуры, оптимизация запросов, проектирование

* Приветствуется опыт работы с дистрибутивом Linux Debian

* Sh-скриптинг

* Работа с svn, cmake

Обязанности:

* Участие в проекте по разработке MMORPG

Условия:

офис в центре Москвы, м. Курская;

дружный и прочный коллектив, комфортная обстановка, опытные профессионалы в руководстве.

заработная плата обсуждается (при собеседовании учитывается опыт и  квалификация кандидата)

полный рабочий день; 10.00-19.00 (с перерывом на обед)

оплачиваемое питание в офисе ( у нас в компании работает отличный повар)

оплата занятий спортом

компания предоставляет оплачиваемые, каникулярные недели (зима, весна)

Если Вы имеете необходимые нам навыки и

наше предложение интересно Вам, напишите нам, пожалуйста.

13 лет назад
ElenaF
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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