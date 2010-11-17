Эксперт 1С

Для реализации проекта в удалённом режиме, приглашаем программиста с опытом работы на С# не менее 4-х лет. Проживание – Киев, Киевская обл. Требования: Язык программирования: C#. Технологии: .NET, COM, WPF. Разговорный английский язык. Возможность общения с заказчиком в рабочее ...