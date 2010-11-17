Эксперт 1С

$1800
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Работа на территории работодателя. Нижний Новгород

Специализация:

Экспертная и методологическая поддержка учетных решений на платформе 1С:УПП

• Определение направлений развития функциональности учетных решений

• Экспертная оценка качества программного кода

• Участие в обеспечение технической поддержкой пользователей учетных решений по направлениям:

o Бухгалтерский и Налоговый учет

o Расчет фактической себестоимости

o Бюджетирование

o Планирование производства

o Управление платежами

o Договорная работа

• Участие во внедрение учетных систем для предприятий группы компаний

Участие в разработке/доработке функциональности учетных решений

• Управление группой разработчиков

• Подготовка технической документации

o Разработка технических заданий на доработку учетных решений

o Разработка план графиков внедрений учетных решений

• Разработка методик интеграции учетных решений с сторонними информационными системами

Основные требования:

• Высшее образование

• Опыт работы в данной сфере обязателен:

o Участие в проектах внедрения 1С:8.1 или иных ERP-систем

o Участие в руководстве разработкой учетных решений на платформе 1С:8.1

o Непосредственный опыт разработчика решений на платформе 1С:8.1

• Наличие сертификатов уровня 1С:Специалист

o Платформа 1С

o Бухгалтерский и налоговый учет

o Управление производственным предприятием

• Нацеленность на результат и работу в команде

Дополнительные преимущества:

• Опыт организации служб Service Desk

• Опыт внедрений 1С с большим кол-вом пользователей

• Практические знания производственного учета

Условия:

• Участие в построении ИТ-инфраструктуры компании и проектах по ее дальнейшему развитию

• Участие во внедрение ИТ-сервисов в компании

• Много интересной работы в команде единомышленников

• Динамичный, целеустремленный коллектив

• Месторасположение Нижний Новгород

• Оформление по ТК

• Соцпакет (ОМС, ДМС)

Дата публикации: 17.11.2010 в 11:32

Электронная почта: [email protected]

Номер ICQ: 433524794

Телефон: 89036076886

Прошло времени с момента публикации: 10 минут

13 лет назад
Lady-Gepard
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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