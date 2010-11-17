Эксперт 1С

Создаю социалку на основе SE 3 Нужен толковый программист, знающий движок Social Engine. Так же необходимо знать: PHP, MySQL, jQuery. Нужно доработать шаблон по дизайну, так же доработать модули, платные и бесплатные. Проект требует профессионального подхода, просьба писать ...
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Работа на территории работодателя. Нижний Новгород
Специализация:
Экспертная и методологическая поддержка учетных решений на платформе 1С:УПП
• Определение направлений развития функциональности учетных решений
• Экспертная оценка качества программного кода
• Участие в обеспечение технической поддержкой пользователей учетных решений по направлениям:
o Бухгалтерский и Налоговый учет
o Расчет фактической себестоимости
o Бюджетирование
o Планирование производства
o Управление платежами
o Договорная работа
• Участие во внедрение учетных систем для предприятий группы компаний
Участие в разработке/доработке функциональности учетных решений
• Управление группой разработчиков
• Подготовка технической документации
o Разработка технических заданий на доработку учетных решений
o Разработка план графиков внедрений учетных решений
• Разработка методик интеграции учетных решений с сторонними информационными системами
Основные требования:
• Высшее образование
• Опыт работы в данной сфере обязателен:
o Участие в проектах внедрения 1С:8.1 или иных ERP-систем
o Участие в руководстве разработкой учетных решений на платформе 1С:8.1
o Непосредственный опыт разработчика решений на платформе 1С:8.1
• Наличие сертификатов уровня 1С:Специалист
o Платформа 1С
o Бухгалтерский и налоговый учет
o Управление производственным предприятием
• Нацеленность на результат и работу в команде
Дополнительные преимущества:
• Опыт организации служб Service Desk
• Опыт внедрений 1С с большим кол-вом пользователей
• Практические знания производственного учета
Условия:
• Участие в построении ИТ-инфраструктуры компании и проектах по ее дальнейшему развитию
• Участие во внедрение ИТ-сервисов в компании
• Много интересной работы в команде единомышленников
• Динамичный, целеустремленный коллектив
• Месторасположение Нижний Новгород
• Оформление по ТК
• Соцпакет (ОМС, ДМС)
Дата публикации: 17.11.2010 в 11:32
Электронная почта: [email protected]
Номер ICQ: 433524794
Телефон: 89036076886
Прошло времени с момента публикации: 10 минут
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