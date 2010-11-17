Специалист техподдержки / ИТ-специалист

Постоянная работа в Нижнем Новгороде

Основные требования:

• Опыт техподдержки парка компьютерной и офисной техники (рабочие станции, принтеры, телефония и другая периферия) в сетях с большим количеством пользователей

• Опыт сопровождения системного и офисного ПО на рабочих станциях

• Опыт работы с корпоративными антивирусными продуктами

• Знания ПО на платформе Windows на уровне администратора

• Знание рынка современного компьютерного и периферийного оборудования

• Владение техническим английским языком

• Опыт работы на аналогичной должности обязателен

• Нацеленность на результат и работу в команде

Дополнительные преимущества:

• Опты работы в службе Service Desk, Call Center и т.д., умение находить общий язык с пользователями

• Опыт работы с печатающим оборудованием Xerox, развертывания систем интеллектуальной печати.

• Опыт поддержки пользователей в распределенных сетях со множеством удаленных рабочих мест

• Опыт участия в проектах построения ИТ-инфраструктуры

• Наличие сертификатов

Условия:

• Техподдержка парка компьютерной и офисной техники (рабочие станции, принтеры, телефония и другая периферия)

• Техподдержка и консультации пользователей ЛВС компании

• Администрирование рабочих станций, установка и поддержка системного и офисного ПО

• Участие в построении ИТ-инфраструктуры компании и проектах по ее дальнейшему развитию

• Участие во внедрении ИТ-сервисов в компании

• Взаимодействие с поставщиками оборудования и расходных материалов

• Много интересной работы в команде единомышленников

• Динамичный, целеустремленный коллектив

• Месторасположение Нижний Новгород

• Оформление по ТК

• Соцпакет (ОМС, ДМС)

Дата публикации: 17.11.2010 в 10:44

Электронная почта: [email protected]

Номер ICQ: 433524794

Телефон: 89036076886

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